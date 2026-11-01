https://news.day.az/world/1871249.html Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО Во Франции в ходе массовых демонстраций, прошедших в субботу, 31 октября, были задержаны около 565 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция Ici со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны. По информации ведомства, по состоянию на 00:00 по бакинскому времени число задержанных достигло 565 человек.

Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО

В мире, 1 ноября 2026 16:15 (UTC +04:00) 233
Беспорядки во Франции:

Во Франции в ходе массовых демонстраций, прошедших в субботу, 31 октября, были задержаны около 565 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция Ici со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

По информации ведомства, по состоянию на 00:00 по бакинскому времени число задержанных достигло 565 человек.

В акциях протеста по всей стране приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже в конце марша агрессивно настроенные демонстранты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения также произошли в Тулузе, Марселе и других городах.

Протесты 31 октября стали продолжением масштабных выступлений, состоявшихся 17 и 24 октября. Предыдущие акции также сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов в нескольких городах страны.

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