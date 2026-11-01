Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков

Число задержанных в ходе протестов и последовавших за ними беспорядков во Франции 31 октября достигло 779 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, в результате столкновений, вспыхнувших в нескольких городах во время акций против повышения цен, пострадали 159 сотрудников правоохранительных органов.

В Париже участники беспорядков применили против жандармов самодельные пиротехнические устройства с зажигательной смесью. В результате как минимум один полицейский получил серьезные ожоги.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал произошедшее "покушением на убийство". По факту нападения прокуратура начала расследование.