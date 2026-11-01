Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков
Число задержанных в ходе протестов и последовавших за ними беспорядков во Франции 31 октября достигло 779 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.
По данным ведомства, в результате столкновений, вспыхнувших в нескольких городах во время акций против повышения цен, пострадали 159 сотрудников правоохранительных органов.
В Париже участники беспорядков применили против жандармов самодельные пиротехнические устройства с зажигательной смесью. В результате как минимум один полицейский получил серьезные ожоги.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал произошедшее "покушением на убийство". По факту нападения прокуратура начала расследование.
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