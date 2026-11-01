https://news.day.az/sport/1871267.html «Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт Турецкий клуб "Фенербахче" предложил главному тренеру "Сабаха" Валдасу Дамбраускасу трехлетний контракт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на авторитетное итальянское издание TuttoMercatoWeb, представители стамбульского клуба уже связались с литовским специалистом и ведут переговоры.
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт
Турецкий клуб "Фенербахче" предложил главному тренеру "Сабаха" Валдасу Дамбраускасу трехлетний контракт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на авторитетное итальянское издание TuttoMercatoWeb, представители стамбульского клуба уже связались с литовским специалистом и ведут переговоры.
Ожидается, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление по поводу возможного перехода.
Отметим, что ранее турецкие СМИ писали, что "Фенербахче" также направил предложение главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову.
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