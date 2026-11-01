Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН

Латвия впервые в истории приняла председательство в Совете Безопасности ООН сроком на один месяц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил латвийский МИД.

В течение ноября Латвия будет председательствовать на всех официальных и неофициальных заседаниях СБ ООН, сказано в заявлении ведомства.

Посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес подчеркнула, что главной задачей латвийской внешнеполитической службы является укрепление безопасности республики, а Совет Безопасности ООН является средством для достижения этой цели.