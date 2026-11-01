https://news.day.az/world/1871276.html Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН Латвия впервые в истории приняла председательство в Совете Безопасности ООН сроком на один месяц. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил латвийский МИД. В течение ноября Латвия будет председательствовать на всех официальных и неофициальных заседаниях СБ ООН, сказано в заявлении ведомства.
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН
Латвия впервые в истории приняла председательство в Совете Безопасности ООН сроком на один месяц.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил латвийский МИД.
В течение ноября Латвия будет председательствовать на всех официальных и неофициальных заседаниях СБ ООН, сказано в заявлении ведомства.
Посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес подчеркнула, что главной задачей латвийской внешнеполитической службы является укрепление безопасности республики, а Совет Безопасности ООН является средством для достижения этой цели.
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