https://news.day.az/sport/1871269.html Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 92 кг наш представитель встретился с призером чемпионата мира из Ирана Амирхоссейном Фирузпурбандпеем.
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане
Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 92 кг наш представитель встретился с призером чемпионата мира из Ирана Амирхоссейном Фирузпурбандпеем.
Одержав победу над соперником со счетом 6:0, Цокаев завершил чемпионат мира на пьедестале почета.
Благодаря этому результату количество медалей сборной Азербайджана на турнире возросло до шести. В активе национальной команды два "золота", два "серебра" и две "бронзы".
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