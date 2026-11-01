Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 92 кг наш представитель встретился с призером чемпионата мира из Ирана Амирхоссейном Фирузпурбандпеем.

Одержав победу над соперником со счетом 6:0, Цокаев завершил чемпионат мира на пьедестале почета.

Благодаря этому результату количество медалей сборной Азербайджана на турнире возросло до шести. В активе национальной команды два "золота", два "серебра" и две "бронзы".