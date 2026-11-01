В Азербайджане скончался профессор - ФОТО

Скончался доктор химических наук, профессор Муслим Ахмед оглу Гурбанов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причиной смерти ученого стал сердечный приступ.

Отметим, что Муслим Гурбанов родился в 1951 году в селе Тезекенд Билясуварского района. В 2013 году ему было присвоено звание профессора по специальности "Ядерная химия". Он является автором многочисленных монографий, книг и научных работ в области ядерной химии.