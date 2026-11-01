Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО

Государственная телерадиокомпания Китая CCTV опубликовала видеозапись испытания баллистической ракеты DF-26B, поразившей полноразмерную модель американского авианосца на полигоне в пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как передает Day.Az, DF-26B - противокорабельная модификация ракеты Dongfeng-26, состоящей на вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Мобильная ракета DF-26 способна оснащаться как ядерными, так и обычными боеголовками. Заявленная дальность ее действия составляет от 3 до более чем 5 тысяч километров. В военных кругах ее нередко называют "убийцей авианосцев".