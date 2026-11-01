https://news.day.az/world/1871263.html Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО Государственная телерадиокомпания Китая CCTV опубликовала видеозапись испытания баллистической ракеты DF-26B, поразившей полноразмерную модель американского авианосца на полигоне в пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО
Государственная телерадиокомпания Китая CCTV опубликовала видеозапись испытания баллистической ракеты DF-26B, поразившей полноразмерную модель американского авианосца на полигоне в пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Как передает Day.Az, DF-26B - противокорабельная модификация ракеты Dongfeng-26, состоящей на вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Мобильная ракета DF-26 способна оснащаться как ядерными, так и обычными боеголовками. Заявленная дальность ее действия составляет от 3 до более чем 5 тысяч километров. В военных кругах ее нередко называют "убийцей авианосцев".
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