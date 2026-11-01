https://news.day.az/officialchronicle/1871282.html Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО В Музее каменной летописи состоялась презентация проектов художника и скульптора Орхана Набизаде "Древний камень, современная память" и Эльвина Набизаде "Радиус ответственности".
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО
В Музее каменной летописи состоялась презентация проектов художника и скульптора Орхана Набизаде "Древний камень, современная память" и Эльвина Набизаде "Радиус ответственности".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алёна Алиева.
Проект "Древний камень, современная память" вдохновлен наскальными изображениями Гобустана. В скульптурных работах представлены кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и беркут. В проекте "Радиус ответственности" в интерактивной форме представлено отношение человека к дикой природе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре