https://news.day.az/society/1871287.html В Геранбое автомобиль сбил пешехода В Геранбое произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб пешеход. Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зарегистрирована на автомобильной дороге Борсунлу - Рахимли - Сафикирд. Так, автомобиль марки Ford Transit под управлением Ш.Мамедова 1988 года рождения сбил А.
В Геранбое автомобиль сбил пешехода
В Геранбое произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зарегистрирована на автомобильной дороге Борсунлу - Рахимли - Сафикирд.
Так, автомобиль марки Ford Transit под управлением Ш.Мамедова 1988 года рождения сбил А. Велиева 1992 года рождения, который пытался перейти дорогу.
Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Тело погибшего направлено на экспертизу.
По факту проводится расследование.
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