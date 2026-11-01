В Геранбое автомобиль сбил пешехода

В Геранбое произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зарегистрирована на автомобильной дороге Борсунлу - Рахимли - Сафикирд.

Так, автомобиль марки Ford Transit под управлением Ш.Мамедова 1988 года рождения сбил А. Велиева 1992 года рождения, который пытался перейти дорогу.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело погибшего направлено на экспертизу.

По факту проводится расследование.