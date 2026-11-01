Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об отказе Москвы в агремане армянскому послу.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская газета "Грапарак" пишет: Россия отказалась выдать агреман Самвелу Мкртчяну, которого Ереван хотел отправить послом в Москву. Причина, по версии газеты, - недоверие: человек слишком долго работал в европейских столицах и тесно сотрудничал с НАТО.

Резюме и правда для Кремля тревожное. Мкртчян представлял Армению при НАТО, был послом в Польше, а потом возглавил европейское управление армянского МИД. С таким послужным списком в Москве, видимо, могут принять разве что за шпиона.

В МИД РФ заявили РБК, что публикация "не соответствует действительности". Кратко, сухо и без объяснений.

Вот только история и правда странная. Действующий посол Гурген Арсенян, по данным той же газеты, ещё летом попрощался с российскими кругами и в августе вернулся в Армению. А потом снова приехал в Москву и продолжил работать. Сменщика нет, посол на месте. Как будто ничего и не было.

Если отказа не было, то Еревану остаётся объяснить, куда пропала ротация. А если был, то получается забавно: Киселёв рассказывает армянам про заботу и "табуретку", а Москва тем временем решает, кто достаточно надёжен, чтобы представлять Армению в самой Москве.