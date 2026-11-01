Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями

В столице Казахстана Астане завершился чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана завершила турнир с шестью медалями. В активе национальной команды - по две золотые, серебряные и бронзовые награды.

На чемпионате мира среди борцов греко-римского стиля золотые медали завоевали Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг). Нихат Мамедли (63 кг) стал обладателем серебряной награды.

Среди борцов вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) завоевал "серебро" чемпионата мира, а Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Али Цокаев (92 кг) стали бронзовыми призерами.

В последний день соревнований четверо азербайджанских борцов вольного стиля боролись за бронзовые медали. Из них лишь Али Цокаев сумел подняться на пьедестал почета.

Выступающий в весовой категории до 92 кг Цокаев в поединке за третье место победил представителя Ирана Амирхоссейна Фирузпурбандпея со счетом 6:0.

Турану Байрамову (74 кг) в поединке за "бронзу" не удалось одолеть японца Йошиносуке Аояги - 0:11.

Выступавший в весе до 57 кг Ислам Базарганов в схватке за бронзовую медаль уступил россиянину Абубакару Муталиеву со счетом 2:6.

Борющийся в категории до 79 кг Джабраил Гаджиев также проиграл поединок за третье место представителю Беларуси Магомедхабибу Кадимагомедову - 0:3.