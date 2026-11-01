Стрельба в Техасе, погибли четыре человека

По меньшей мере 15 человек пострадали, 4 погибли в результате перестрелок в Далласе в штате Техас.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, три инцидента со стрельбой произошли в Далласе в ночь с субботы на воскресенье. Отмечается, что происшествия не связаны между собой и произошли в разных местах города.

Согласно заявлению начальника полиции, число пострадавших может увеличиться, поскольку несколько человек самостоятельно добрались до местных больниц после инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, по факту происшествия было начато расследование.