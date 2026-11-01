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Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх

Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступавший в весовой категории до 55 кг спортсмен в финале победил хорватского соперника Зворца Йонаса, принеся Азербайджану первое "золото" на "Дакар-2026".