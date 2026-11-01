Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции. Глава нашего государства подчеркнул, что эта историческая дата навсегда останется символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, героизма и национального единства. И за этими словами стоит одна из самых трагических и одновременно героических страниц истории XX века.

Как известно, французские войска вторглись в Алжир в 1830 году, после чего началось многолетнее колониальное господство, сопровождавшееся захватом земель, насильственным вытеснением местного населения, подавлением национальной идентичности и жестоким подавлением сопротивления. Французская колониальная администрация применяла коллективные наказания, массовые казни, пытки и разрушение населённых пунктов, а одним из наиболее кровавых эпизодов стали события мая 1945 года в Сетифе, Гельме и Херрате, когда французские силы жестоко подавили выступления алжирцев.

По официальной алжирской оценке, число погибших в результате этих событий достигло 45 тысяч человек, хотя историки указывают на значительный разброс оценок и отсутствие возможности установить точное число жертв. Так или иначе, но масштаб этих преступлений шокирует. Неудивительно, что 1 ноября 1954 года Национальный фронт освобождения начал вооружённое восстание против французского господства.

Так было положено начало восьмилетней войне за независимость, в ходе которой французская армия широко применяла пытки, внесудебные расправы и репрессии против гражданского населения. Но Алжир добился исторической победы. Эвианские соглашения, подписанные 18 марта 1962 года, открыли путь к прекращению войны, а 5 июля того же года Алжир официально провозгласил независимость.

Однако обретение политической независимости не означало немедленного прекращения французского экономического присутствия. Эвианские соглашения сохранили действие ранее выданных французскими властями концессий и прав на разведку, добычу и транспортировку углеводородов в Сахаре, предоставив французским компаниям возможность продолжать работу на выгодных условиях.

В 1965 году Париж и Алжир заключили новое соглашение по нефтегазовому сектору, которое регулировало дальнейшее участие французских компаний в освоении природных богатств страны. Более того, Франция сохранила возможность проводить ядерные испытания на территории Сахары: из 17 испытаний, проведённых в Алжире в 1960-1966 годах, 11 состоялись уже после провозглашения независимости страны.

Именно поэтому вопрос исторической ответственности Франции остаётся для Алжира не просто предметом памяти, а принципиальной государственной и национальной темой. Требования признать преступления колониального периода, вернуть вывезенные архивы и культурные ценности, раскрыть информацию о последствиях ядерных испытаний и обеспечить возмещение причинённого ущерба имеют глубокое историческое и моральное основание.

В декабре 2025 года нижняя палата алжирского парламента приняла законопроект, предусматривавший требования официальных извинений и компенсаций со стороны Франции, хотя в январе 2026 года верхняя палата внесла в него существенные оговорки. Безусловно, Алжир абсолютно прав в своих требованиях. И глава нашего государства, в своем письме алжирскому коллеге, четко указал на это.

При этом, Президент Ильхам Алиев особо отметил, что нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение. Напомню, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 22 апреля 1994 года, при этом Алжир признал независимость Азербайджана ещё 26 декабря 1991 года.

Новый импульс двусторонним контактам придало сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, а также взаимные визиты на высоком уровне. В 2019 году Алжир был представлен на саммите Движения неприсоединения в Баку Президентом Абделькадером Бенсалахом, а 1 ноября 2022 года Президент Ильхам Алиев посетил Алжир по приглашению Абдельмаджида Теббуна.

В последующие годы стороны активизировали политические консультации, парламентские контакты и взаимодействие в энергетической сфере, а в ноябре 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа. В ноябре 2025 года был подписан документ о создании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству, что открывает дополнительные возможности для развития практических связей.

Перспективы взаимодействия весьма широки. Речь идёт не только о торговле и энергетике, но и о сотрудничестве в области нефтехимии, возобновляемых источников энергии, образования, технологий и международной дипломатии. Алжир является участником Африканского союза, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, ОПЕК и Движения неприсоединения, что делает его важным партнёром Азербайджана сразу на нескольких международных площадках.

Для Баку сотрудничество с Алжиром означает укрепление связей с Северной Африкой и арабским миром, расширение энергетического взаимодействия и координацию позиций по вопросам суверенитета, международного права и противодействия неоколониализму. В этой связи напомню, что отношение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к исторической памяти алжирского народа было продемонстрировано не только дипломатическими заявлениями.

Во время визита в Алжир 1 ноября 2022 года глава нашего государства посетил Мемориал мучеников и Национальный музей моджахедов, возложил венок и оставил запись в книге памяти. В ней он назвал музей местом сохранения памяти о колониальной политике беспрецедентной жестокости и насилия, преступлениях против человечности и борьбе алжирского народа за независимость, завоёванную ценой жизни полутора миллионов мучеников.

Это был очень важный,показательный шаг. В целом же, Азербайджан последовательно поддерживает право Алжира добиваться исторической справедливости, признания преступлений колониализма и возмещения причинённого ущерба. Эта позиция находит отражение как в двусторонних отношениях, так и в деятельности созданной в Баку в 2023 году Группы инициативы Баку, которая занимается международным продвижением вопросов деколонизации, документированием последствий колониального господства и поддержкой народов, добивающихся права на свободу и самоопределение.

Для Азербайджана это не конъюнктурная политическая тема, а принципиальная позиция. Официальный Баку многократно подчеркивал, что преступления колониальной эпохи не должны исчезать из исторической памяти только потому, что их совершили государства, сегодня претендующие на роль учителей демократии и прав человека. И с этой, достойной уважения позицией, невозможно не согласится , помня о неуместных попытках менторства со стороны той самой Франции, что ныне не способна предотвратить погружение в хаос Парижа и иных своих городов.