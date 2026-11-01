Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk.

По его словам, Анкара может стать эффективным посредником в организации встречи.

Украинский лидер подчеркнул, что главным вопросом возможного саммита должно стать достижение полного и безусловного прекращения огня с надежным механизмом контроля. При этом Киев не намерен отказываться от своих территорий.

По мнению Зеленского, сначала необходимо остановить боевые действия по нынешней линии фронта, а затем обсуждать остальные вопросы.