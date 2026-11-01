https://news.day.az/world/1871291.html Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Турции. Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk. По его словам, Анкара может стать эффективным посредником в организации встречи.
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Турции.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk.
По его словам, Анкара может стать эффективным посредником в организации встречи.
Украинский лидер подчеркнул, что главным вопросом возможного саммита должно стать достижение полного и безусловного прекращения огня с надежным механизмом контроля. При этом Киев не намерен отказываться от своих территорий.
По мнению Зеленского, сначала необходимо остановить боевые действия по нынешней линии фронта, а затем обсуждать остальные вопросы.
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