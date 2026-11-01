Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае"

Заместитель председателя правления "Галатасарая" Абдулла Кавукджу подал в отставку со своей должности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, представитель клуба распространил соответствующее заявление.

Кавукджу сообщил, что после заседания правления, состоявшегося 27 октября, между ним и вице-президентом клуба Метином Озтюрком произошёл конфликт. Он выразил сожаление в связи с тем, что произошедшее было преувеличено в социальных сетях и представлено в искажённом виде.

Кавукджу заявил, что принял решение уйти из правления, чтобы не нанести ущерба репутации и единству клуба. При этом он подчеркнул, что продолжит поддерживать "Галатасарай".

Отметим, что на состоявшемся сегодня заседании между Абдулллй Кавукджу и Метином Озтюрком произошла словесная перепалка. После инцидента Озтюрк также объявил об уходе со своих должностей в клубе.