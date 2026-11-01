https://news.day.az/world/1871288.html Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса Президент США Дональд Трамп заявил, что будет блокировать работу Конгресса в случае победы демократов на выборах. Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News. "Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето".
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет блокировать работу Конгресса в случае победы демократов на выборах.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News.
"Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не позволю им управлять, а затем, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать сделки. В конце концов, это ведь будет не первый такой случай", - отметил Трамп.
При этом президент выразил надежду, что подобного развития событий удастся избежать.
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