Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет блокировать работу Конгресса в случае победы демократов на выборах.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News.

"Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не позволю им управлять, а затем, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать сделки. В конце концов, это ведь будет не первый такой случай", - отметил Трамп.

При этом президент выразил надежду, что подобного развития событий удастся избежать.