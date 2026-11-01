https://news.day.az/world/1871290.html Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО Появились кадры обрушения скалы на людей в турецкой Каппадокии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы турецкими СМИ. Напомним, что в Турции в провинции Каппадокии обрушилась скала, обломки упали на находившихся рядом людей, погибли три человека.
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО
Появились кадры обрушения скалы на людей в турецкой Каппадокии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы турецкими СМИ.
Напомним, что в Турции в провинции Каппадокии обрушилась скала, обломки упали на находившихся рядом людей, погибли три человека.
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