https://news.day.az/officialchronicle/1871296.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю. Day.Az представляет этот обзор:
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю.
Day.Az представляет этот обзор:
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