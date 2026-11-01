https://news.day.az/economy/1871271.html Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященная развитию аграрного экспорта Азербайджана. Day.Az представляет перевод статьи: Каждое лето рефрижераторные грузовики и железнодорожные контейнеры отправляются из азербайджанских садов и теплиц на север. С января по сентябрь этого года они вывезли 563,3 тыс.

Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews

Экономика, 1 ноября 2026 19:45 (UTC +04:00) 477
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции

Автор: Акпер Новруз

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященная развитию аграрного экспорта Азербайджана.

Day.Az представляет перевод статьи:

Каждое лето рефрижераторные грузовики и железнодорожные контейнеры отправляются из азербайджанских садов и теплиц на север. С января по сентябрь этого года они вывезли 563,3 тыс. тонн свежих фруктов и овощей на сумму 671,4 млн долларов. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета. В прошлом году общий объем экспорта достиг 846 тыс. тонн на сумму 901,5 млн долларов.

Учитывая многолетние усилия Баку по развитию ненефтяного сектора, такие показатели можно считать историей успеха. Однако географическая структура экспорта заслуживает более пристального внимания.

По данным Министерства сельского хозяйства, за первые восемь месяцев 2026 года на Россию пришлось 83,1% стоимости азербайджанского экспорта фруктов и овощей - около 529,5 млн долларов из 637,1 млн долларов. Доли остальных стран из первой пятерки значительно скромнее: Италия - 4,3% (преимущественно фундук), Германия - 2,7%, Беларусь - 2,2%, Грузия - 1,6%.

По помидорам концентрация экспорта еще выше. В отдельные последние годы практически весь объем азербайджанского экспорта томатов направлялся в Россию. В этом году поставки на российский рынок достигли 134,5 тыс. тонн стоимостью 160,8 млн долларов.

Такая модель вполне объяснима. Сам по себе экспорт продукции в Россию не вызывает вопросов: российские потребители много лет покупают азербайджанские фрукты и овощи, логистические маршруты хорошо налажены, а сезон сбора урожая совпадает с потребностями российского рынка. В 2025 году фрукты и овощи обеспечили четверть основного ненефтяного экспорта Азербайджана. Россия закупила этой продукции примерно на 696 млн долларов - на 30% больше, чем годом ранее.

Однако высокая зависимость от одного рынка имеет свою цену. В летний сезон представители организации, объединяющей азербайджанских экспортеров, заявили, что Россельхознадзор, российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, создает "искусственные препятствия" при проверке томатов на наличие вредителей. Запрет на экспорт введен не был, поставки продолжились, хотя дополнительные проверки повлекли за собой расходы и задержки. Тем не менее этот случай показал, какие риски несет чрезмерная концентрация экспорта.

Армянские производители могут вспомнить, как в мае-июне 2019 года нормы сельскохозяйственного законодательства быстро превратились в инструмент политического давления после временного запрета на импорт их продукции. При этом товарооборот между Азербайджаном и Россией за год сократился примерно на 25%, несмотря на хорошие показатели экспорта сельскохозяйственной продукции.

Когда 83% экспорта зависят от решений одного покупателя, такая ситуация создает серьезные риски. Азербайджану необходима диверсификация рынков сбыта. Россия останется важным торговым партнером в силу географической близости, однако развитие связей с другими странами принесет пользу не только сельскому хозяйству, но и другим отраслям экономики.

Правительство видит решение в инвестициях. Согласно государственной программе, утвержденной в мае, в 2026-2030 годах в сельское хозяйство, рыбную отрасль и переработку планируется вложить около 6 млрд манатов (3,5 млрд долларов). Документ продолжает реформы, начатые в середине 2019 года, и предусматривает увеличение объемов производства, повышение стандартов качества и стимулирование экспорта.

Около трех четвертей азербайджанского сельскохозяйственного экспорта приходится на свежую продукцию и необработанное сырье. На переработанные и упакованные товары остается лишь четверть. Между тем разница между этими категориями принципиальна. Тонну свежих помидоров приходится продавать в июле, когда предложение велико, а сроки хранения ограничены. Томатную пасту или фруктовый сок можно реализовывать в любое время года.

Именно в этом направлении, по мнению экспортеров, должна развиваться отрасль. Перевозка свежих фруктов на большие расстояния ради конкуренции с южными производителями, располагающими значительными объемами аналогичной продукции, не всегда оправданна с экономической точки зрения. Сухофрукты, консервы, соки и варенье имеют более длительный срок хранения и позволяют выходить на рынки, недоступные для свежей продукции. При условии успешного прохождения санитарных и органолептических проверок на таможне.

Союз сельского хозяйства тюркского мира оценивает нынешний объем аграрного экспорта Азербайджана примерно в 1,2 млрд долларов и считает, что в перспективе этот показатель может превысить 10 млрд долларов.

География поставок уже начинает меняться. Благодаря усилиям AZPROMO - Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - местная продукция выходит на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Китая. Агентство организует участие компаний в выставках и деловых миссиях, проводит исследования рынков и содействует сертификации продукции под брендом Made in Azerbaijan.

Кроме того, недавно изданный указ предусматривает государственные субсидии на часть расходов по транспортировке ненефтяного экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Однако диверсификация предполагает не только поиск новых покупателей. Для этого необходимы товары, способные выдерживать длительную транспортировку, маркировка в соответствии с требованиями стран-импортеров и узнаваемые бренды. Есть и проблемы внутри производственной цепочки: Азербайджану не хватает собственных производителей стеклянных банок, пластиковых и металлических крышек, а также химических компонентов, необходимых для пищевой промышленности. Сейчас эту продукцию приходится импортировать.

В этой сфере возможности сочетаются с нерешенными задачами. Например, мировой рынок халяльных продуктов оценивается более чем в 2 трлн долларов в год и продолжает быстро расти. Азербайджан - преимущественно мусульманская страна, поддерживающая деловые связи с государствами Персидского залива и Турцией. Кроме того, страна ожидает председательства в Организации исламского сотрудничества. Все это создает предпосылки для выхода на рынок халяльной продукции. Однако, по оценке одного из местных экспертов, азербайджанский экспорт таких товаров пока остается незначительным. Среди основных препятствий - вопросы сертификации, качества и упаковки.

Успех аграрного экспорта следует оценивать прежде всего по структуре поставок, а не по очередному увеличению объема отгруженных помидоров.

О реальных структурных изменениях можно будет говорить, если доля переработанной продукции превысит четверть экспорта, доля крупнейшего рынка сбыта опустится ниже 80%, а новые направления начнут получать значительные партии товаров, а не единичные поставки.

В противном случае Азербайджан останется сезонным поставщиком для крупного соседнего рынка: объемы экспорта продолжат расти, но высокая концентрация поставок будет сохранять риски.

Реформы 2019 года помогли развить сельскохозяйственное производство. Теперь государственная программа на 2026-2030 годы должна обеспечить развитие переработки, создание узнаваемых брендов и выход на новые рынки сбыта.

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