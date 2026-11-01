В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple

Национальное агентство кибербезопасности (MKA) предупредило пользователей об уязвимости, обнаруженной в продуктах компании Apple.

Как сообщает Day.Az, уязвимость, выявленная в отдельных версиях операционных систем iOS, iPadOS и macOS, позволяет кибермошенникам получать контроль над устройствами.

В настоящее время гражданам поступают звонки с иностранных номеров, а через WhatsApp и Telegram им отправляют вредоносные файлы под видом обычных сообщений. Эти файлы могут привести к взлому устройств пользователей, которые не установили последние обновления операционных систем. В результате злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к личным данным.

Национальное агентство кибербезопасности рекомендует пользователям соблюдать следующие меры предосторожности:

- Обновить операционные системы iPhone, iPad и Mac до последних доступных версий;

- Не открывать файлы, полученные из неизвестных и ненадежных источников;

- Включить автоматическое обновление системы.