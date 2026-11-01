https://news.day.az/world/1871278.html Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии Визит иранской делегации в Катар на уровне замглавы был направлен на продолжение консультаций с катарскими посредниками. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, подготовка к переговорам с США в рамках этой поездки не предусматривалась.

Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии

В мире, 1 ноября 2026 20:18 (UTC +04:00) 414
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии

Визит иранской делегации в Катар на уровне замглавы был направлен на продолжение консультаций с катарскими посредниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, подготовка к переговорам с США в рамках этой поездки не предусматривалась.

Министр отметил, что консультации по двухдневному плану продолжаются, однако окончательного результата пока нет. Он отметил, что дальнейший прогресс зависит от ответов американской стороны на вопросы Тегерана.

Арагчи также выразил надежду, что Вашингтон "проявит благоразумие и предпочтет дипломатию другим вариантам". "Иран по-прежнему одновременно готов к обороне и дипломатии. Какой путь выберут американцы, зависит от их благоразумия", - добавил глава МИД.

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