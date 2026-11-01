https://news.day.az/world/1871292.html В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассчитывают на дипломатическое урегулирование кризиса между Ираном и США, однако готовы к возможному обострению ситуации. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш.
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану
Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассчитывают на дипломатическое урегулирование кризиса между Ираном и США, однако готовы к возможному обострению ситуации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш.
Нн выразил надежду на дипломатический прорыв в отношениях Тегерана и Вашингтона.
По словам Гаргаша, возобновление боевых действий не отвечает интересам ни одной из сторон. Вместе с тем он подчеркнул, что Эмираты предусмотрели меры на случай самого неблагоприятного развития событий и уже демонстрировали готовность к подобным вызовам.
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