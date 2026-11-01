В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассчитывают на дипломатическое урегулирование кризиса между Ираном и США, однако готовы к возможному обострению ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш.

Нн выразил надежду на дипломатический прорыв в отношениях Тегерана и Вашингтона.

По словам Гаргаша, возобновление боевых действий не отвечает интересам ни одной из сторон. Вместе с тем он подчеркнул, что Эмираты предусмотрели меры на случай самого неблагоприятного развития событий и уже демонстрировали готовность к подобным вызовам.