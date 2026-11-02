https://news.day.az/society/1871299.html В Агстафе автомобиль сбил двух подростков В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие зарегистрировано на территории района. Автомобиль марки Mercedes сбил двух девушек 2010 года рождения - С. Ахмедову и Н. Гасымову. Обе пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков
В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие зарегистрировано на территории района.
Автомобиль марки Mercedes сбил двух девушек 2010 года рождения - С. Ахмедову и Н. Гасымову.
Обе пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
По предварительной информации, авария произошла по неосторожности вблизи одной из средних школ района.
По факту проводится расследование.
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