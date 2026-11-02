В Агстафе автомобиль сбил двух подростков

В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие зарегистрировано на территории района.

Автомобиль марки Mercedes сбил двух девушек 2010 года рождения - С. Ахмедову и Н. Гасымову.

Обе пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, авария произошла по неосторожности вблизи одной из средних школ района.

По факту проводится расследование.