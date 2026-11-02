Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года

Ирландская бегунья, чемпионка Европы 2024 года на дистанции 1500 м Кира Магиан умерла утром 1 ноября из-за онкологического заболевания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на странице спортсменки в Instagram. Ей было 34 года.

В мае 2025 года у легкоатлетки диагностировали колоректальный рак четвертой стадии.

Магиан представляла Ирландию на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, а последние Игры в Париже пропустила из-за травмы ахиллова сухожилия.

Бегунья брала "серебро" (2022) и "бронзу" (2016) европейских первенств на дистанции 1500 м, а также становилась второй на юниорских чемпионатах мира и Европы.

12 октября Магиан вышла замуж за своего многолетнего партнера Томаса Морана.