Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО

ООО BAFCO İnvest, являющееся резидентом Агдамского промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Азербайджана, продолжает производство специальной защитной обуви и полиуретановых сапог.

Как сообщили в İZİA, продукция предприятия, расположенного на территории площадью 2,5 гектара, поставляется как на внутренний, так и на зарубежные рынки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Компания продолжает расширять географию экспорта и устанавливать партнерские отношения в Европе и Северной Америке.

На предприятии используется оборудование немецкого производства DESMA. Подошва обуви крепится методом литья под давлением. Эта технология обеспечивает прочность и надежность продукции, а также ее пригодность для эксплуатации в сложных производственных условиях. Полиуретановое сырье для изготовления подошв поставляется немецкой компанией BASF.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 510 тысяч пар обуви, из которых 160 тысяч пар приходится на полиуретановые сапоги и 350 тысяч пар - на специальную защитную обувь.

Ассортимент предприятия включает продукцию, соответствующую различным требованиям безопасности. Полиуретановые сапоги выпускаются по классам защиты O4, S4 и S5. Модели S4 и S5 оснащены специальным стальным подноском, защищающим пальцы ног от ударов.

Верхняя часть защитной обуви изготавливается из натуральной кожи, а подошва - из двухслойного полиуретана. Модели классов S1, S1P, S2 и S3 предназначены для эксплуатации в различных производственных условиях.

ООО BAFCO İnvest уже поставляет продукцию на ряд зарубежных рынков, в том числе в Казахстан. Компания заключила контракты с тремя казахстанскими предприятиями, которым в разные периоды осуществлялись поставки. В настоящее время рассматриваются возможности дальнейшего расширения сотрудничества в рамках новых заказов из этой страны.

Еще одним направлением экспорта является Балканский регион. В соответствии с контрактом, заключенным с дистрибьютором из Албании, на первоначальном этапе предусмотрена поставка 1 200 пар обуви. В заказ входят специальная обувь из натуральной кожи с полиуретановой подошвой, а также полиуретановые сапоги классов защиты O4 и S5. Продукция уже подготовлена к отправке.

Компания также предпринимает шаги для выхода на рынок Канады. В рамках контракта с канадской компанией заказано более 3 500 пар полиуретановых сапог. Их экспорт планируется осуществить в следующем месяце.

Кроме того, продолжается процесс заключения соглашения о сотрудничестве с итальянской компанией. Стороны уже обменялись предварительными заказами. В ноябре планируется экспортировать в Италию 1 200 пар полиуретановых сапог под товарным знаком Made in Azerbaijan.

Интерес к продукции предприятия проявляют также компании из Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Компания намерена расширять сотрудничество с партнерами на рынках этих стран.

Для укрепления позиций на зарубежных рынках и продвижения продукции среди международной аудитории ООО BAFCO İnvest также участвует в специализированных международных выставках. Такие мероприятия позволяют устанавливать прямые контакты с потенциальными партнерами и получать новые заказы.

Основы сотрудничества с итальянской компанией были заложены на выставке Big 5 Dubai, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах. Участие в выставке в Казахстане, в свою очередь, позволило установить деловые контакты с компаниями этой страны.

В целях дальнейшего расширения географии международного сотрудничества предприятие планирует в ближайшее время принять участие в специализированных выставках в Москве (Россия), Астане (Казахстан) и Дюссельдорфе (Германия).

Отметим, что Агдамский промышленный парк был создан в Агдамском районе на территории площадью 190 гектаров на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года. Основными целями его создания являются возрождение освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства и увеличение занятости населения в производственном секторе.

Приоритетными направлениями деятельности промышленного парка являются производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, выпуск фруктовых и овощных консервов, мяса, молока, кормов и удобрений, развитие сферы услуг, а также создание холодильных камер.

Для стимулирования предпринимательской деятельности в Агдамском промышленном парке государством создана благоприятная инвестиционная среда. Резиденты парка сроком на 10 лет освобождены от налогов на имущество, землю, доходы или прибыль. Кроме того, техника, оборудование и сырье, импортируемые для производственных целей, освобождаются от НДС и таможенных пошлин на тот же срок. Для предпринимателей также предусмотрены субсидирование взносов на социальное страхование и другие меры государственной поддержки.

Агдамский промышленный парк, занимающий второе место в стране по количеству резидентов, не только обеспечивает внутренний спрос, но и наращивает экспорт производимой продукции.