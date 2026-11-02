В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы

В Азербайджане планируется продолжить мониторинги соблюдения единых правил школьной формы.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в интервью APA.

"Прежде всего хотели бы обратиться к родителям: какие бы разногласия ни возникали между взрослыми, дети не должны страдать от этого и отставать в учебе", - сказал он.

По его словам, согласно законодательству, каждый родитель несет ответственность за посещаемость ребенком занятий, соблюдение школьных правил и его воспитание.

"Регулярные пропуски уроков приводят к пробелам в знаниях ученика, сказываются на его оценках и переходе на следующую ступень образования. Считаем, что в этом направлении необходимо уделять приоритетное внимание разъяснительной работе. Что касается вопросов, связанных с учителями, то они регулируются трудовыми отношениями и законодательством. Соблюдение установленных требований к одежде входит в число обязанностей учителей, связанных с их профессиональной деятельностью, трудовой дисциплиной и трудовым договором. Каждый принятый на работу сотрудник несет ответственность за выполнение условий трудового договора, правил внутреннего распорядка и законных требований, распространяющихся на него.

Отсутствие на работе без уважительной причины, невыполнение трудовых обязанностей или повторное нарушение дисциплинарных требований недопустимы и расцениваются как противоправные действия. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство учителей уже соблюдает требования этих правил и продолжает педагогическую деятельность. Мы рассчитываем, что в этот ответственный момент наши учителя останутся рядом со школами и своими учениками и будут достойно выполнять свои должностные обязанности", - отметил он.

Гурбанов также сообщил, что мониторинги соблюдения единых правил школьной одежды планируется продолжить.

"Эти мониторинги, проводимые на основании соответствующих решений Кабинета министров, охватывают требования к одежде как учащихся, так и педагогов. Их цель заключается не только в фиксации того, кто во что одет. Важно также отслеживать, как школьные правила разъясняются и соблюдаются, насколько руководство учебных заведений выполняет возложенные на него обязанности по контролю и просветительской работе. Иными словами, оценивается ответственность учеников, учителей и администрации школ", - подчеркнул замминистра.