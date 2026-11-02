Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро?

В Бакинском метрополитене продолжается строительство двух новых тоннелей между станциями "28 Мая" и "Низами". Работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, протяженность каждого из тоннелей составляет 211 метров. На данный момент в одном из них пройдено более 40 метров, во втором - 30,5 метра.

"Мы изначально заявили, что работы продлятся 11 месяцев. С тех пор прошло чуть больше двух месяцев. Сейчас проходка тоннелей идет в нормальном режиме", - сообщил Б. Мамедов.

Он отметил, что при строительстве одного из тоннелей специалисты столкнулись со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями. Однако возникшие трудности пока не повлияли на график работ.

"У нас есть все возможности завершить соединение линий в ранее объявленные сроки", - подчеркнул представитель метрополитена.

Напомним, что 15 августа Бакинский метрополитен приступил к основному этапу строительных работ в рамках проекта по разделению Красной и Зеленой линий.

В связи с этим было приостановлено движение поездов между станциями "28 Мая" и "Низами", что создало серьезные неудобства для пассажиров и привело к дополнительной нагрузке на транспортную систему столицы.