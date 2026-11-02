МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за минувшую неделю осуществило выезды на 143 пожара и провело аварийно-спасательные операции по 32 происшествиям. В результате принятых оперативных мер удалось спасти 38 человек, в том числе 10 малолетних детей.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается в сообщении, на основании обращений, поступивших на горячую линию "112", подразделения министерства за неделю выезжали на 143 пожара, а также провели спасательные операции по 30 случаям, связанным с нахождением людей в беспомощном состоянии, и двум дорожно-транспортным происшествиям.

Благодаря принятым срочным мерам пожары были оперативно ликвидированы, а жизни людей - спасены.

Кроме того, в связи с различными происшествиями, включая случаи с запертыми дверями и ДТП, были переданы тела двух погибших.