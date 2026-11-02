Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ
Оборонные структуры Израиля приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможного внезапного нападения Ирана на американские объекты и интересы в регионе, а также на территорию Израиля.
Как передает Day.Az, об этом пишет израильское издание Walla.
По информации издания, разведывательные службы США и Израиля обеспокоены вероятностью масштабной военной провокации со стороны Тегерана, которая может затронуть американские интересы и повлиять на внутриполитическую ситуацию в США, в том числе на ход выборов.
В публикации также отмечается, что в случае получения американской разведкой данных о подготовке Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нападения в ближайшее время Вашингтон может оказаться перед сложным решением: нанести упреждающий удар для нейтрализации потенциальной угрозы или воздержаться от военных действий.
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