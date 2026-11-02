Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области Украины прошла успешно.

Как передает Day.Az, об этом написала в X первая леди США Мелания Трамп.

"Миссия прошла успешно: в регион была доставлена жизненно важная помощь, а также проведена эвакуация почти 800 человек", - сообщила она.

Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество и выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, примерно в 5 км по прямой от Херсона.

Миссия прошла в рамках договоренностей российского и украинского омбудсменов Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца при содействии и координации первой леди США. С 27 октября действовал режим тишины, он продлился почти шесть суток.

Лантратова отметила, что все обязательства были соблюдены обеими сторонами, что позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный выезд тем, кто захотел уехать.

"Работали совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас вместе прорабатываем продолжение гуманитарных миссий. Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной. В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь", - сообщила она.

Жителей, решивших отправиться в Россию, доставили в пункт временного размещения в Симферополе. Позже они прибыли в пункт временного размещения на территории Краснодарского края.

Жители Алешек, пожелавшие отправиться на Украину, вылетели из Анапы в белорусский Гомель на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, их сопровождал украинский омбудсмен.

Лантратова сообщила, что Москва и Киев договорились проводить регулярные гуманитарные миссии.