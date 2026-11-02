https://news.day.az/world/1871306.html Йотова побеждает на выборах президента Болгарии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии представила официальные данные подсчета голосов избирателей во втором туре президентских выборов.
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии представила официальные данные подсчета голосов избирателей во втором туре президентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, кандидаты на пост президента и вице-президента Илияна Йотова и Кирил Вылчев получают 57,636% голосов избирателей, за них проголосовали более 1,077 млн человек, Андрей Гюров и Георгий Кандев - 39,402% (около 736 тыс).
Результаты приводятся на основании обработки 98,43% протоколов избирательных комиссий по состоянию на 03:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени).
Окончательные итоги голосования будут подведены не позднее 4 ноября.
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