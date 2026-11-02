Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

30 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Грузию, где провел встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе и принял участие в 11-м заседании азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам встречи стороны подписали протокол, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

Экономические показатели последних лет свидетельствуют о том, что отношения Баку и Тбилиси давно вышли за рамки традиционного добрососедства. Две страны последовательно формируют взаимосвязанную экономическую систему, в которой торговля, инвестиции, энергетика и транспортная инфраструктура дополняют друг друга. При этом значение азербайджано-грузинского партнерства выходит далеко за пределы Южного Кавказа: от совместных проектов двух государств во многом зависят энергетические поставки в Европу и развитие транспортных связей между Азией и Западом.

Одним из главных показателей укрепления отношений остается рост взаимной торговли. За девять месяцев 2026 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 42% и приблизился к 1 млрд долларов. Таким образом, за три квартала страны превысили показатель за весь предыдущий год.

Азербайджан также входит в число крупнейших инвесторов грузинской экономики. По словам Али Асадова, общий объем азербайджанских вложений в Грузию составляет около 4 млрд долларов. Эти инвестиции охватывают различные направления, включая энергетику, нефтяную логистику, топливный рынок и сферу услуг.

Особенность этих инвестиций заключается в их долгосрочном характере. Энергетические и логистические проекты требуют значительных вложений и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Поэтому экономические интересы двух государств формируют прочную основу для дальнейшего развития отношений.

Самым главным направлением азербайджано-грузинского сотрудничества на протяжении десятилетий остается энергетика. Именно совместная реализация нефтегазовых проектов позволила двум странам занять важное место на международной энергетической карте.

История этого взаимодействия началась еще в 1990-е годы. Важным этапом стало строительство нефтепровода Баку - Супса, а в 2006 году был введен в эксплуатацию нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Его протяженность составляет около 1768 километров. Благодаря этому маршруту каспийская нефть получила выход на мировые рынки через территорию Грузии и Турции, минуя Россию и Иран.

В том же году начал работать газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум, известный также как Южно-Кавказский газопровод. Он стал первым звеном масштабного Южного газового коридора, который впоследствии был расширен за счет строительства TANAP на территории Турции и TAP, проходящего через Грецию и Албанию до Италии.

В результате сформировалась энергетическая инфраструктура протяженностью около 3,5 тысячи километров, обеспечивающая поставки азербайджанского газа на европейский рынок. Грузия занимает в этой системе важное место как транзитная страна.

Для Тбилиси участие в энергетических проектах означает получение транзитных доходов, поставок газа на льготных условиях и укрепление энергетической безопасности. Для Баку грузинская территория остается наиболее коротким, надежным и проверенным маршрутом транспортировки энергоресурсов в Турцию и далее в Европу.

Именно поэтому на заседании межправительственной комиссии в Сигнахи энергетическое сотрудничество вновь было обозначено как одно из ключевых направлений двусторонних отношений. Его значение особенно возросло на фоне стремления европейских государств диверсифицировать источники и маршруты энергоснабжения.

Баку и Тбилиси уже работают над проектами, которые должны сохранить значение региона на европейском энергетическом рынке в условиях глобального энергетического перехода.

Одним из наиболее перспективных направлений является проект Black Sea Energy, предусматривающий прокладку подводного электрического кабеля по дну Черного моря. Он должен соединить Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, обеспечив передачу электроэнергии из Каспийского региона на европейские рынки.

Основу проекта составит использование возобновляемых источников энергии, прежде всего ветровой и солнечной генерации. Предполагаемая мощность линии составит около 1 ГВт, а протяженность подводного участка превысит тысячу километров.

На сегодняшний день завершены технико-экономические обоснования проекта, продолжаются наземные исследования и экологическая оценка. Впереди остаются важные этапы подготовки, включая техническую проработку, финансирование и согласование условий реализации.

Для Азербайджана этот проект открывает возможность расширить экспорт электроэнергии и использовать значительный потенциал возобновляемых источников энергии Каспийского региона. Для Грузии он означает укрепление роли важного энергетического узла, через который будут проходить новые поставки в Европу. Румыния и Венгрия, в свою очередь, получат дополнительный источник электроэнергии.

Таким образом, энергетическое партнерство Баку и Тбилиси постепенно расширяется. Если ранее его основу составляли нефтяные и газовые маршруты, то теперь к ним может добавиться экспорт электроэнергии. Это позволит двум странам сохранить стратегическое значение для европейского энергетического рынка и в условиях изменения структуры мирового энергопотребления.

Еще одним стратегическим направлением сотрудничества остается транспортная инфраструктура. Азербайджан и Грузия являются важными участниками Среднего коридора - международного маршрута, связывающего Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

В последние годы значение этого направления существенно возросло. Изменения в международной обстановке усилили интерес к альтернативным маршрутам доставки грузов между Азией и Европой. Средний коридор получил дополнительные возможности для развития, а Азербайджан и Грузия оказались среди ключевых государств, обеспечивающих его функционирование.

Важнейшим инфраструктурным элементом этого маршрута является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, открытая в 2017 году. Она обеспечила прямое железнодорожное сообщение между Азербайджаном, Грузией и Турцией, создав дополнительные возможности для транзита грузов из Азии в Европу.

Первоначально пропускная способность грузового участка составляла около 1 млн тонн в год. Однако для дальнейшего развития маршрута требовалась масштабная модернизация инфраструктуры.

С 2024 года Азербайджанские железные дороги провели работы на 184-километровом участке БТК, проходящем по территории Грузии. В рамках проекта были модернизированы 13 станций, 55 мостов и восемь тяговых подстанций, построено более 30 километров новых железнодорожных путей, обновлены сотни километров контактной сети и линий электропередачи.

В результате пропускная способность железной дороги увеличилась в пять раз - с 1 млн до 5 млн тонн грузов ежегодно. 2 июня 2026 года на станции Ахалкалаки состоялась церемония ввода линии в эксплуатацию после модернизации.

Особого внимания заслуживает участие Азербайджана в обновлении железнодорожной инфраструктуры на территории соседней страны. Баку заинтересован в том, чтобы весь маршрут работал с максимальной эффективностью. Даже при наличии современной инфраструктуры на азербайджанском участке недостаточная пропускная способность грузинской железной дороги могла бы ограничивать возможности всего транспортного коридора.

Для координации перевозок и совместного управления создано предприятие BTKI Railways. Кроме того, с китайской стороной были подписаны документы, направленые на увеличение объемов грузоперевозок по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс. Параллельно продолжается цифровизация транспортного маршрута и работа над сокращением стоимости перевозок.

Важность этих мер обусловлена растущей конкуренцией между международными логистическими направлениями. Среднему коридору предстоит укреплять позиции по скорости и стоимости доставки, чтобы успешно конкурировать с северными и морскими маршрутами.

Развитие крупных транспортных проектов требует согласованной работы всех элементов логистической системы. Поэтому на заседании в Сигнахи обсуждались и вопросы, напрямую связанные с повседневным перемещением товаров между двумя странами.

В частности, стороны рассмотрели проект совместного пункта пропуска "Шелковый путь (Агстафа) - Абрешумис Гза (Гардабани)". Его реализация должна способствовать упрощению пересечения границы и повышению эффективности транспортных операций.

Это направление имеет особое значение для развития Среднего коридора. Увеличение пропускной способности железных дорог и автомобильных маршрутов должно сопровождаться сокращением времени прохождения пограничных процедур. В противном случае инфраструктурные возможности не будут использоваться в полной мере.

Стороны также затронули вопросы совместного использования и управления водными ресурсами бассейна реки Куры. Поскольку река имеет трансграничный характер, эффективное управление ее ресурсами требует координации действий государств.

Таким образом, экономическая повестка Баку и Тбилиси охватывает не только крупные инфраструктурные инициативы, но и практические механизмы, от которых зависят скорость торговли, условия ведения бизнеса и устойчивость двусторонних экономических связей.

В повестке азербайджано-грузинских отношений сохраняется и гуманитарное направление. Экономические связи двух государств сопровождаются развитием культурного и образовательного взаимодействия, что имеет особое значение с учетом исторически сложившихся отношений между народами.

Во время визита Али Асадов выразил надежду, что строительство нового здания Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева в Тбилиси начнется в ближайшее время. Он также подчеркнул важность сохранения и развития школ с обучением на родном языке для азербайджанской и грузинской общин.

Эти вопросы дополняют широкую экономическую повестку. Сохранение культурных связей, развитие образования и поддержка национальных общин способствуют укреплению взаимопонимания между обществами двух стран.

Азербайджан и Грузия за последние десятилетия создали одну из наиболее значимых моделей регионального экономического взаимодействия на Южном Кавказе. Совместные нефтегазовые проекты обеспечили выход каспийских энергоресурсов на международные рынки, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс укрепила транспортные связи между Азией и Европой, а проект Black Sea Energy открывает перспективу нового этапа энергетического сотрудничества.

При этом взаимодействие двух стран охватывает торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, пограничную инфраструктуру, водные ресурсы и гуманитарную сферу. Рост товарооборота и многомиллиардные азербайджанские инвестиции в Грузию подтверждают экономическую заинтересованность сторон в дальнейшем углублении отношений.

Заседание межправительственной комиссии 30 октября стало очередным шагом в развитии этого партнерства. Перед Баку и Тбилиси стоят задачи по увеличению взаимной торговли, повышению эффективности существующих транспортных маршрутов и продвижению новых энергетических инициатив.

Азербайджан и Грузия давно переросли рамки обычного экономического партнерства. Сегодня они выступают гарантами энергетической безопасности, надежности транспортных маршрутов и устойчивости торговых связей между Азией и Европой. Реализованные совместные проекты превратили две страны в ключевые звенья международной энергетической и логистической системы. При этом Баку и Тбилиси продолжают укреплять свои позиции, создавая инфраструктуру, которая определяет экономическое будущее всего Южного Кавказа и открывает новые возможности для Европы и Центральной Азии. Их стратегическое партнерство стало одним из важнейших факторов стабильности и развития региона.