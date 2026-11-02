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В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО

В США компания Tau Robotics запустила подписку на роботов, которые убираются у вас дома. Как передает Day.Az, за пару секунд можно заказать человекоподобного робота, который будет регулярно приходить и наводить порядок. Один сеанс уборки длится до трех часов. Очевидно, на данном этапе роботом удалённо кто-то управляет через спутники.