https://news.day.az/world/1871254.html Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО В польском Познани грузовик с цистерной оказался заблокирован между опущенными шлагбаумами на железнодорожном переезде. Как передает Day.Az, водитель выехал на пути, несмотря на пробку за переездом, и не смог сразу продолжить движение. В последний момент грузовику удалось покинуть пути, однако при этом он повредил шлагбаум.
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО
В польском Познани грузовик с цистерной оказался заблокирован между опущенными шлагбаумами на железнодорожном переезде.
Как передает Day.Az, водитель выехал на пути, несмотря на пробку за переездом, и не смог сразу продолжить движение. В последний момент грузовику удалось покинуть пути, однако при этом он повредил шлагбаум.
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