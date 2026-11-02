https://news.day.az/world/1871254.html

Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО

В польском Познани грузовик с цистерной оказался заблокирован между опущенными шлагбаумами на железнодорожном переезде. Как передает Day.Az, водитель выехал на пути, несмотря на пробку за переездом, и не смог сразу продолжить движение. В последний момент грузовику удалось покинуть пути, однако при этом он повредил шлагбаум.