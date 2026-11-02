Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета выяснили, что фермент METTL13 помогает раковым клеткам быстрее производить белки, необходимые для роста опухоли. Среди них - KRAS, который играет важную роль в развитии многих видов рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

В центре открытия оказался фермент METTL13. Ученые выяснили, что он добавляет химическую метку к одному из белков, участвующих в производстве других белков в клетке. Это помогает клеточному механизму эффективнее считывать генетические инструкции и вырабатывать больше определенных белков, в том числе KRAS, который стимулирует рост многих опухолей.

"Ген KRAS часто мутирует при раке легких и поджелудочной железы. Несмотря на появление препаратов, блокирующих его активность, опухоли иногда приспосабливаются к лечению и становятся устойчивыми к лекарствам", - объяснили ученые.

В экспериментах на доклинических моделях снижение активности METTL13 уменьшало выработку KRAS и других белков, поддерживающих рост раковых клеток. В результате опухоли росли медленнее. В моделях рака легких с мутацией KRAS подавление фермента также помогало восстановить чувствительность опухолей к препарату соторасибу и увеличивало выживаемость животных.

Кроме того, анализ данных пациентов показал, что высокая активность METTL13 в опухолях связана с худшим ответом на препараты, направленные против KRAS.

Ученые считают, что воздействие на METTL13 может стать новым способом борьбы с опухолями, в том числе устойчивыми к существующей терапии. Однако прежде, чем применять этот подход у людей, необходимо разработать безопасный способ воздействия на фермент и проверить его эффективность в клинических испытаниях.