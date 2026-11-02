https://news.day.az/unusual/1871250.html В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding. Как передает Day.Az, участники мероприятия несли на себе 60 кг груза, включая пивные кеги, и должны были преодолеть дистанцию в 6 км.
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding.
Как передает Day.Az, участники мероприятия несли на себе 60 кг груза, включая пивные кеги, и должны были преодолеть дистанцию в 6 км.
На самом же деле - это такой хитрый способ пополнить запасы туристической хижины в районе города Старый Смоковец - так делают каждый год перед зимой.
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