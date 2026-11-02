https://news.day.az/autonews/1871251.html Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО Американцы выпустили автодом для мотоциклов, который крепится по типу коляски Как передает Day.Az, внутри двуспальный матрас, кондиционер и подпольные шкафчики, а сзади спрятана кухня. Благодаря сквозным окнам обзору кемпер не мешает.
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО
Американцы выпустили автодом для мотоциклов, который крепится по типу коляски
Как передает Day.Az, внутри двуспальный матрас, кондиционер и подпольные шкафчики, а сзади спрятана кухня.
Благодаря сквозным окнам обзору кемпер не мешает.
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