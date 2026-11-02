Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Азербайджанское общество отличается высокой степенью мультикультуральности, толерантности и миролюбия. Эти качества не навязаны пропагандой, не внедрены насильно, а существуют на этой территории исторически и совершенно естественно. В Азербайджане действительно никогда не было столкновений на национальной или религиозной почве.

Предвижу вопрос "а армяне?" и сразу скажу: то, что случилось с армянами, это результат не внутренней ситуации, а внешней агрессии, этнических чисток азербайджанцев в Армении и оккупации. Если бы Армения не спровоцировала конфликт и все, что последовало за эти годы, армяне спокойно жили бы в единой семье народов Азербайджана, как это и было всегда. Как всем известно, карабахский конфликт не был этническим, это был территориальный конфликт, вызванный желанием одной страны получить территории другой.

Конфликт сделал Армению моноэтничной, Азербайджан же как был, так и остался мультиэтничным государством. Моноэтничность - это ненормальное явление. Особенно на Кавказе, где исторически проживает огромное количество разных народов, больших и малых. Моноэтничность на Кавказе может быть достигнута только искусственным путем. Будь Армения островным государством, то, что почти сто процентов населения страны - армяне, можно было бы объяснить. Но она не остров в океане.

Как сказал недавно на форуме по межкультурному диалогу в Баку Президент Ильхам Алиев, вопросы, касающиеся межкультурных и межрелигиозных отношений, занимают центральное место в повестке нашего государства. Азербайджан всю свою историю находится на стыке Европы и Азии, и на протяжении столетий служил культурным мостом между Азией и Европой. Традиции мультикультурализма, религиозной и этнической толерантности - это те факторы, которыми наш народ руководствовался на протяжении веков и которые мы высоко ценим.

Полностью присоединяют к словам главы государства. Азербайджанское общество действительно отличается очень высоким уровнем солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания. Все народы страны объединены общими национальными идеями.

Там, где существует многообразие, больше колорита, лучше атмосфера, больше взаимопонимания, потому что, живя на одной земле, люди учатся понимать друг друга. Не будет преувеличением, если скажу, что большая заслуга в этом принадлежит титульной нации. Азербайджанский народ исторически был толерантен, и в современную эпоху это качество только укрепилось. Граждане Азербайджана всех национальностей чувствуют себя спокойно и уверенно, здесь нет никакой дискриминации, здесь не принято тыкать пальцем в человека и указывать на его национальность или вероисповедание. Эти этические табу заложены в менталитете. Когда смотришь на происходящее в других странах, еще больше понимаешь, какое же это благо - быть разными и при этом быть единым кулаком.

Понятие Родины в нашей стране воспринимается одинаково всеми этносами и конфессиями. Это показала Вторая карабахская война. Мы ценим это, мы гордимся этим. Президент Ильхам Алиев в своих интервью и заявлениях неоднократно четко и ясно высказывался по этому поводу. Разработанная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым концепция азербайджанства в реалиях Азербайджана стала общей идеей для всего азербайджанского общества. Президент Ильхам Алиев на недавнем форуме тоже подчеркнул, что азербайджанство это идея, которая объединяет все народы Азербайджана.

Кстати, концепция азербайджанства в этом плане в корне отличается от концепции армянства.

Азербайджан - это большая семья, в которой жили предки многих народов и будут продолжать жить их потомки. Все народы нашей страны воспринимают ее именно так. Это разнообразие - наша лучшая броня, хотя для многих стран это проблема. Когда кто-то пытается разваливать страны, он начинает подтачивать межнациональный мир.

Не секрет, что есть достаточно интересантов, которые пытались использовать мультиэтничность Азербайджана против него. Есть подрывные силы, которые всегда будут пытаться использовать этот фактор и искать слабые места. Но, сами того не желая, они будут только способствовать еще большему сплочению. То сплочение, которое мы наблюдали в дни Второй карабахской войны, не пропало сегодня. Война, общие потери, общие победы сплотили наше общество еще больше, если и были какие-то шероховатости, то от них не осталось следа. Те, кто в этом сомневается, пусть взглянут на список шехидов. И увидят, сколько героев среди представителей лезгинского народа, на который провокаторы делали расчет. В списке национальных героев, списке награжденных орденами и медалями за совершенные подвиги - люди всех национальностей. Все они с гордостью надевают свои боевые награды в День Победы и каждому из них есть, что рассказать. Это не наемники, это граждане Азербайджана - азербайджанцы, талыши, лезгины, авары, русские, евреи и многие другие. Нас много, мы все разные, но это не мешает нам, когда потребуется, становиться единым "железным кулаком", как сказал Президент Ильхам Алиев

Активные попытки разобщить народы Азербайджана и разрушить страну делались в начале 90-х годов. На это были брошены огромные ресурсы - финансовые, информационные, пропагандистски. Были применены самые грязные инструменты, чтобы разладить единый механизм, который представляет собой азербайджанское общество. В то время, как шла оккупация территорий Азербайджана, на юге, на севере пытались разжечь огонь сепаратизма. Однако граждане сами выставили сепаратистов и не поддались на провокации.

Так что мультикультурализм и толерантность это не угрозы стабильности, если в стране проводится правильная политика, если титульная нация не говорит свысока, если не унижается достоинство народа, независимо от его численности.

В Европе сегодня принято шельмовать мультикультурализм, считая его виновником того, что происходит на европейских просторах. Но я в корне не согласен с таким подходом. Неправильная миграционная политика, внутриполитические и экономические проблемы - вот причина. Сам канцлер Германии Фридрих Мерц, являющийся сторонником очень жесткой миграционной политики, назвал миграцию из Турции "историей успеха" и поблагодарил турецких рабочих за вклад в развитие немецкой промышленности. Он признал, что благодаря миграции из Турции Германия стала богаче в культурном, экономическом, научном и кулинарном отношении.

Это честная позиция. Винить во всем мигрантов и мультикультурализм - это стараться уйти от реальных проблем. В Европе нынешние проблемы вызваны экономическими трудностями, связанными с необходимостью роста финансирования оборонной сферы. Прежде эти расходы были низкими, но по требованию Дональда Трампа странам Европы пришлось увеличивать оборонные бюджеты, что, конечно же, сказалось на социальной сфере. Кроме того, продолжается война России против Украины, и в Европе всерьез опасаются, что она может перекинуться и на пространство Евросоюза. В Европе десятки лет не думали о войне, привыкли, что гарантом их безопасности являются США. Однако новая администрация Белого дома отказалась быть таким гарантом и потребовала от европейцев самим начать думать о своей военной составляющей. Проще всего было решить вопрос за счет налогоплательщиков. Отсюда недовольство, проблемы, которые были неизбежны. В таких ситуация всегда выходят на первый план маргинальные круги, среди которых много мигрантов. То, что произошло, например, в Париже в середине октября, начиналось как мирная акция протеста, но потом все превратилось в хаос и беспорядки с мародерством, столкновениями с полицией и разгромом города.

Как всегда, в первых рядах хаоса оказывается молодежь. Я бы хотел тут отметить, что социальные сети, энергетики, зашкаливающее насилие в кинофильмах - все это сказывается на психологическом состоянии молодого поколения. Сегодня все страны находятся в группе риска.

А толерантность тут не при чем. Может быть, как раз понятия толерантности мультикультураности спасти человечество от многих бед.