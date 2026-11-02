https://news.day.az/politics/1871049.html Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана Азербайджанское общество отличается высокой степенью мультикультуральности, толерантности и миролюбия. Эти качества не навязаны пропагандой, не внедрены насильно, а существуют на этой территории исторически и совершенно естественно. В Азербайджане действительно никогда не было столкновений на национальной или религиозной почве.

Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана

Политика, 2 ноября 2026 09:50 (UTC +04:00) 4 686
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Азербайджанское общество отличается высокой степенью мультикультуральности, толерантности и миролюбия. Эти качества не навязаны пропагандой, не внедрены насильно, а существуют на этой территории исторически и совершенно естественно. В Азербайджане действительно никогда не было столкновений на национальной или религиозной почве.

Предвижу вопрос "а армяне?" и сразу скажу: то, что случилось с армянами, это результат не внутренней ситуации, а внешней агрессии, этнических чисток азербайджанцев в Армении и оккупации. Если бы Армения не спровоцировала конфликт и все, что последовало за эти годы, армяне спокойно жили бы в единой семье народов Азербайджана, как это и было всегда. Как всем известно, карабахский конфликт не был этническим, это был территориальный конфликт, вызванный желанием одной страны получить территории другой.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Конфликт сделал Армению моноэтничной, Азербайджан же как был, так и остался мультиэтничным государством. Моноэтничность - это ненормальное явление. Особенно на Кавказе, где исторически проживает огромное количество разных народов, больших и малых. Моноэтничность на Кавказе может быть достигнута только искусственным путем. Будь Армения островным государством, то, что почти сто процентов населения страны - армяне, можно было бы объяснить. Но она не остров в океане.

Как сказал недавно на форуме по межкультурному диалогу в Баку Президент Ильхам Алиев, вопросы, касающиеся межкультурных и межрелигиозных отношений, занимают центральное место в повестке нашего государства. Азербайджан всю свою историю находится на стыке Европы и Азии, и на протяжении столетий служил культурным мостом между Азией и Европой. Традиции мультикультурализма, религиозной и этнической толерантности - это те факторы, которыми наш народ руководствовался на протяжении веков и которые мы высоко ценим.

Полностью присоединяют к словам главы государства. Азербайджанское общество действительно отличается очень высоким уровнем солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания. Все народы страны объединены общими национальными идеями.

Там, где существует многообразие, больше колорита, лучше атмосфера, больше взаимопонимания, потому что, живя на одной земле, люди учатся понимать друг друга. Не будет преувеличением, если скажу, что большая заслуга в этом принадлежит титульной нации. Азербайджанский народ исторически был толерантен, и в современную эпоху это качество только укрепилось. Граждане Азербайджана всех национальностей чувствуют себя спокойно и уверенно, здесь нет никакой дискриминации, здесь не принято тыкать пальцем в человека и указывать на его национальность или вероисповедание. Эти этические табу заложены в менталитете. Когда смотришь на происходящее в других странах, еще больше понимаешь, какое же это благо - быть разными и при этом быть единым кулаком.

Понятие Родины в нашей стране воспринимается одинаково всеми этносами и конфессиями. Это показала Вторая карабахская война. Мы ценим это, мы гордимся этим. Президент Ильхам Алиев в своих интервью и заявлениях неоднократно четко и ясно высказывался по этому поводу. Разработанная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым концепция азербайджанства в реалиях Азербайджана стала общей идеей для всего азербайджанского общества. Президент Ильхам Алиев на недавнем форуме тоже подчеркнул, что азербайджанство это идея, которая объединяет все народы Азербайджана.

Кстати, концепция азербайджанства в этом плане в корне отличается от концепции армянства.

Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Азербайджан - это большая семья, в которой жили предки многих народов и будут продолжать жить их потомки. Все народы нашей страны воспринимают ее именно так. Это разнообразие - наша лучшая броня, хотя для многих стран это проблема. Когда кто-то пытается разваливать страны, он начинает подтачивать межнациональный мир.

Не секрет, что есть достаточно интересантов, которые пытались использовать мультиэтничность Азербайджана против него. Есть подрывные силы, которые всегда будут пытаться использовать этот фактор и искать слабые места. Но, сами того не желая, они будут только способствовать еще большему сплочению. То сплочение, которое мы наблюдали в дни Второй карабахской войны, не пропало сегодня. Война, общие потери, общие победы сплотили наше общество еще больше, если и были какие-то шероховатости, то от них не осталось следа. Те, кто в этом сомневается, пусть взглянут на список шехидов. И увидят, сколько героев среди представителей лезгинского народа, на который провокаторы делали расчет. В списке национальных героев, списке награжденных орденами и медалями за совершенные подвиги - люди всех национальностей. Все они с гордостью надевают свои боевые награды в День Победы и каждому из них есть, что рассказать. Это не наемники, это граждане Азербайджана - азербайджанцы, талыши, лезгины, авары, русские, евреи и многие другие. Нас много, мы все разные, но это не мешает нам, когда потребуется, становиться единым "железным кулаком", как сказал Президент Ильхам Алиев   

Активные попытки разобщить народы Азербайджана и разрушить страну делались в начале 90-х годов. На это были брошены огромные ресурсы - финансовые, информационные, пропагандистски. Были применены самые грязные инструменты, чтобы разладить единый механизм, который представляет собой азербайджанское общество. В то время, как шла оккупация территорий Азербайджана, на юге, на севере пытались разжечь огонь сепаратизма. Однако граждане сами выставили сепаратистов и не поддались на провокации.

Так что мультикультурализм и толерантность это не угрозы стабильности, если в стране проводится правильная политика, если титульная нация не говорит свысока, если не унижается достоинство народа, независимо от его численности.

Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО

В Европе сегодня принято шельмовать мультикультурализм, считая его виновником того, что происходит на европейских просторах. Но я в корне не согласен с таким подходом. Неправильная миграционная политика, внутриполитические и экономические проблемы - вот причина. Сам канцлер Германии Фридрих Мерц, являющийся сторонником очень жесткой миграционной политики, назвал миграцию из Турции "историей успеха" и поблагодарил турецких рабочих за вклад в развитие немецкой промышленности. Он признал, что благодаря миграции из Турции Германия стала богаче в культурном, экономическом, научном и кулинарном отношении.

Это честная позиция. Винить во всем мигрантов и мультикультурализм - это стараться уйти от реальных проблем. В Европе нынешние проблемы вызваны экономическими трудностями, связанными с необходимостью роста финансирования оборонной сферы. Прежде эти расходы были низкими, но по требованию Дональда Трампа странам Европы пришлось  увеличивать оборонные бюджеты, что, конечно же, сказалось на социальной сфере. Кроме того, продолжается война России против Украины, и в Европе всерьез опасаются, что она может перекинуться и на пространство Евросоюза. В Европе десятки лет не думали о войне, привыкли, что гарантом их безопасности являются США. Однако новая администрация Белого дома отказалась быть таким гарантом и потребовала от европейцев самим начать думать о своей военной составляющей. Проще всего было решить вопрос за счет налогоплательщиков. Отсюда недовольство, проблемы, которые были неизбежны. В таких ситуация всегда выходят на первый план маргинальные круги, среди которых много мигрантов. То, что произошло, например, в Париже в середине октября, начиналось как мирная акция протеста, но потом все превратилось в хаос и беспорядки с мародерством, столкновениями с полицией и разгромом города.

Как всегда, в первых рядах хаоса оказывается молодежь. Я бы хотел тут отметить, что социальные сети, энергетики, зашкаливающее насилие в кинофильмах - все это сказывается на психологическом состоянии молодого поколения. Сегодня все страны находятся в группе риска.

А толерантность тут не при чем. Может быть, как раз понятия толерантности мультикультураности спасти человечество от многих бед.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ТОЛЕРАНТНОСТЬ #МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ #ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ #НОВРУЗ АСЛАН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 11:16 (UTC+04), В мире 0
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 11:10 (UTC+04), Общество 153
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 11:07 (UTC+04), В мире 193
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 11:05 (UTC+04), Общество 206
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 11:01 (UTC+04), Общество 225
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 10:59 (UTC+04), В мире 249
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 10:56 (UTC+04), Общество 311
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 10:53 (UTC+04), В мире 278
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 10:54 (UTC+04), Экономика 248
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 10:46 (UTC+04), В мире 303
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 10:42 (UTC+04), Общество 296
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 10:39 (UTC+04), Спорт 270
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 329
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 10:31 (UTC+04), Экономика 343
Воровство денег азербайджанской прессы 10:20 (UTC+04), Общество 3 380
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 10:09 (UTC+04), Экономика 381
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 350
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 364
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 09:58 (UTC+04), В мире 454
В некоторых частях Баку не будет света 09:54 (UTC+04), Общество 359
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 09:50 (UTC+04), Политика 4 686
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 09:35 (UTC+04), Автоновости 391
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 09:30 (UTC+04), Спорт 417
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 09:19 (UTC+04), В мире 470
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 09:16 (UTC+04), Экономика 484
США собирают разведданные о России и Китае 09:12 (UTC+04), В мире 480
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 08:52 (UTC+04), В мире 519
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 08:45 (UTC+04), Спорт 414
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 08:40 (UTC+04), В мире 523
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 08:29 (UTC+04), Экономика 490
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Автоновости 460
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 7 305
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 544
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 780
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 636
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 594
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 710
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 709
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 1 048
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 673
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 076
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 028
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 680
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 137
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 105
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 11 870
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 501
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 038
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 103
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 667
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 668
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 5 871
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 139
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 255
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 13 477
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 143
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 683
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 189
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 166
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 492
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 1 530
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 881
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 093
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 046
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 856
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 775
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 281
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 767
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 802
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 629
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 315
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 823
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 362
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 780
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 267
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 290
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 4 932
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 321
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 287
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 3 978
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 742
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 720
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 711
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 733
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 842
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 349
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 657
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 487
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 741
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 756
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 756
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 763
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 820
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 1 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 937
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 1 ноября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 101
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 1 ноября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 436
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 1 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 441
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 1 ноября 11:40 (UTC+04), Спорт 3 590
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 1 ноября 11:35 (UTC+04), В мире 1 512
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 1 ноября 11:23 (UTC+04), Культура 824
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 1 ноября 11:12 (UTC+04), В мире 1 502
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 1 ноября 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 777
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 1 ноября 10:43 (UTC+04), Спорт 819
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 1 ноября 10:31 (UTC+04), Общество 782
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 1 ноября 10:32 (UTC+04), В мире 1 574
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 468
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 478
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 1 ноября 10:25 (UTC+04), В мире 1 658
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 1 ноября 10:22 (UTC+04), Общество 745
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 1 ноября 10:19 (UTC+04), В мире 1 544
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 1 ноября 10:15 (UTC+04), Общество 834
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 1 ноября 10:12 (UTC+04), В мире 1 517
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 1 ноября 10:05 (UTC+04), В мире 1 486
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 1 ноября 09:55 (UTC+04), Политика 5 607
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 1 ноября 09:52 (UTC+04), В мире 1 547
В Вене прошла массовая акция протеста 1 ноября 09:44 (UTC+04), В мире 1 497
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 1 ноября 09:40 (UTC+04), В мире 1 496
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 1 ноября 09:37 (UTC+04), В мире 1 515
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 1 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 773
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 1 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 432
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 1 ноября 09:23 (UTC+04), В мире 1 474
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 1 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 471
Официальные курсы валют в Азербайджане 1 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 1 ноября 09:03 (UTC+04), В мире 1 456
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 1 ноября 09:01 (UTC+04), Спорт 723
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 1 ноября 08:59 (UTC+04), В мире 1 527
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 1 ноября 08:36 (UTC+04), В мире 1 581
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 1 ноября 08:18 (UTC+04), В мире 1 513
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 1 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 946
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 1 ноября 07:45 (UTC+04), Это интересно 754
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 1 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 1 ноября 07:01 (UTC+04), Автоновости 796
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 1 ноября 06:14 (UTC+04), Это интересно 749
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 1 ноября 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 821
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 1 ноября 03:16 (UTC+04), В мире 1 724
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 1 ноября 02:18 (UTC+04), Экономика 1 824
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 1 ноября 01:40 (UTC+04), Это интересно 837
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 1 ноября 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 316
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 1 ноября 00:30 (UTC+04), В мире 1 890
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 1 ноября 00:15 (UTC+04), Политика 7 411
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 1 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 101
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 2 333
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 906
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 940
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 911
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 858
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 8 641
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 825
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 897
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 10 126
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 944
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 966
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 922
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 1 083
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 859
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 7 499
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 2 014
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 918
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 229
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 2 150
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 2 197
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 1 119
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 908
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 1 081
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 1 035
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 508
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 2 206
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 2 102
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 2 012
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 2 216
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 992
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 1 114
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 994
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 2 186
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 2 213
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 703
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 7 569
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 340
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 2 100
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 2 122
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 1 009
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 827
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 1 013
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 996
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 971
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 910
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 1 108
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 892
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 873
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 894
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 709
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 1 091
Еще новости