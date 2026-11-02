ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане

Всемирный банк перенес дату утверждения проекта, направленного на сокращение выбросов метана в газораспределительной сети Азербайджана.

Согласно информации, опубликованной на сайте банка, утверждение проекта Azerigas Gas Leak Detection and Repair Facility теперь запланировано на 27 ноября вместо ранее намеченного 6 августа, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Предполагаемый объем финансирования проекта составляет 15 миллионов долларов США.

"Азеригаз" является обособленным структурным подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которое ведет раздельный учет финансовых операций и отвечает за распределение и продажу природного газа на внутреннем рынке страны.

Компания сталкивается со значительными утечками газа (неконтролируемыми выбросами метана) из-за изношенности существующих активов, большая часть которых эксплуатируется более 50 лет. По оценкам, объем утечек составляет 160 миллионов кубометров газа в год, или 107 тысяч тонн метана ежегодно.

Анализ показывает, что около 80 процентов утечек газа можно устранить в течение семи лет с помощью относительно простых и экономически эффективных мероприятий. При использовании коэффициента потенциала глобального потепления (GWP), равного 28, это позволит сократить выбросы парниковых газов на 2,4 миллиона метрических тонн в год в эквиваленте CO₂, говорится в информации банка.

Отмечается, что проект предусматривает создание специального финансового механизма (Facility), управляемого получателем средств и предназначенного для выявления и устранения утечек газа (LDAR) в распределительной системе "Азеригаз". На начальном этапе механизм будет финансироваться за счет гранта из целевого фонда GFMR (Глобальная программа по сокращению выбросов метана).

"Получателем гранта, а также держателем счетов гранта и финансового механизма станет SOCAR. При этом единственным бенефициаром средств и организацией, ответственной за непосредственную реализацию проекта и его повседневное управление, будет "Азеригаз".

Средства будут перечисляться от SOCAR компании "Азеригаз" для проведения согласованных мероприятий по выявлению и устранению утечек, направленных на сокращение неконтролируемых выбросов метана.

Проект будет основываться на результатах пилотной программы "Азеригаз" по определению базового уровня утечек газа в Баку. Мероприятия по ремонту и устранению утечек будет предлагать и осуществлять сама компания в соответствии с предварительно согласованными критериями отбора.

Предлагаемые мероприятия будут ранжироваться с учетом их стоимости, сложности реализации, ожидаемого эффекта и других соответствующих критериев. Это позволит обеспечить максимально возможное сокращение выбросов на каждый вложенный доллар США", - сообщает Всемирный банк.

Согласно информации банка, для обеспечения долгосрочного эффекта основная часть финансовой выгоды, полученной за счет экономии газа после устранения утечек, будет повторно направляться в финансовый механизм. Это позволит привлекать дополнительный капитал для дальнейшей модернизации активов "Азеригаз".

"Кроме того, первоначальное грантовое финансирование GFMR, а впоследствии и средства самого финансового механизма будут использоваться для развития потенциала "Азеригаз" в области мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0.

Грантовое финансирование GFMR позволит реализовать мероприятия, которые в противном случае не состоялись бы из-за ограниченных финансовых возможностей "Азеригаз". Это даст возможность активизировать меры по сокращению выбросов метана в течение текущего десятилетия", - передает Всемирный банк.