В некоторых частях Баку не будет света

В ряде районов Баку будут наблюдаться временные перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня в целях обеспечения абонентов более качественным и стабильным электроснабжением будут проведены ремонтные работы на трансформаторном пункте, расположенном на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии на улицах Абузара Халафова, Мирали Сеидова, Шафаят Мехтиева, Талята Гасымова и Улуханлы, на проспектах Гусейна Джавида и Метбуат, а также в части жилого массива Вторая Алатавa.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.