В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы

В Испании установлены личности 66 из 69 погибших в результате масштабной железнодорожной катастрофы, произошедшей 28 октября в провинции Толедо. Среди опознанных жертв оказались 12 иностранных граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на испанское агентство Europa Press, об этом говорится в заявлении Верховного суда автономного сообщества Кастилия - Ла-Манча.

Согласно последним данным, среди погибших 54 гражданина Испании и 12 иностранцев. В частности, установлена гибель четырех граждан США, а также по одному гражданину Аргентины, Канады, Чехии, Франции, Японии, Мексики, Португалии и Туниса.

Личности еще трех погибших пока остаются неустановленными. Предполагается, что они также являются иностранными гражданами.

При этом власти продолжают расследовать заявления об исчезновении двух граждан Австралии и одного гражданина Японии. Их родственники намерены прибыть в Испанию для участия в процедурах опознания.

По данным судебных органов, 53 погибших были идентифицированы по отпечаткам пальцев, еще 13 - с помощью анализа ДНК. Семьи 60 жертв уже уведомлены о результатах опознания.

Напомним, что трагедия произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда, расположенного в провинции Толедо. Скоростной поезд AVE компании Renfe столкнулся с находившимся на путях составом частного оператора Iryo.

В результате катастрофы погибли 69 человек, десятки получили ранения. По последним опубликованным данным, 41 пострадавший оставался в больницах, 16 из них находились в отделениях интенсивной терапии.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. Одной из основных версий является сбой системы управления железнодорожным движением перед столкновением поездов.