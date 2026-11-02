Во Франции студенты готовят новые акции протеста

Во Франции учащиеся лицеев и студенты готовятся к новым акциям протеста и блокировкам учебных заведений, которые должны начаться в понедельник, 2 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил в воскресенье президент Французского профсоюза старшеклассников "Les Lycéens!" Пьер Сурза.

По его словам, организация поддерживает проведение блокады, в рамках которой с понедельника будут заблокированы школы. В свою очередь, Союз лицеев (USL) и Студенческий союз призвали провести новые акции блокировки во вторник и четверг.

Национальный союз студентов Франции (UNEF) также объявил о мобилизации во всех университетах страны 2 ноября. Организация призвала заблокировать университетские факультеты и лицеи, назвав 3 ноября "черным днем для университетов".

"Гнев продолжается. Мы не видим никаких признаков того, что он ослабевает", - заявила представитель организации Interfac Île-de-France Коппелия Моро.

Кроме того, объединение студентов запланировало на вторник новую демонстрацию в Париже. Маршрут акции пройдет между Пантеоном и штаб-квартирой Французской конфедерации бизнеса (Medef).