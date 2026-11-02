В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

В Азербайджане задержаны граждане Ирана, пытавшиеся незаконно переправить через государственную границу более 16 кг наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС.

Пограничники обнаружили двух человек, которые передвигались со стороны Ирана в направлении Азербайджана. После обнаружения нарушителей застава была незамедлительно поднята по тревоге, территория оцеплена, начались поисковые и оперативные мероприятия.

В результате граждане Ирана были задержаны. При них обнаружили 16 кг 128 граммов наркотических средств, которые они пытались незаконно ввезти на территорию Азербайджана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.