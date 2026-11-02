Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра

Единые правила школьной формы, установленные для государственных общеобразовательных учреждений, распространяются только на государственные школы. При этом частные общеобразовательные учреждения также могут самостоятельно устанавливать соответствующие требования к одежде в соответствии со своими уставами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в интервью агентству APA.

"Однако разделение школ на государственные и частные в этом вопросе может быть неоднозначно воспринято родителями. Обеспечение безопасности учащихся, защита права на образование и укрепление школьной дисциплины одинаково важны для всех образовательных учреждений.

Мы считаем, что последовательное применение этих принципов во всех школах может положительно сказаться на формировании более здоровой и организованной образовательной среды", - отметил замминистра.