Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке

Защитник "Карабаха" Матеус Силва рассказал о причинах снижения качества игры агдамского клуба в нынешнем сезоне. По словам 29-летнего бразильца, команда переживает период адаптации после изменений в составе, что отражается в том числе на ее атакующих действиях.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Уход одних футболистов и приход других - нормальный процесс. Такое происходит в каждой команде. Сейчас мы тоже проходим через это, находимся в периоде адаптации. Но могу сказать, что все футболисты усердно работают на тренировках. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к прежнему уровню и показывать свою привычную игру. Думаю, со временем все наладится", - заявил Силва в интервью teleqraf.az.

Говоря о выездном матче 10-го тура Мисли Премьер-лиги с "Габалой" (0:0), защитник признал, что "Карабах" испытывал трудности с построением игры и организацией атак.

"Признаться, на поле мы столкнулись с трудностями. Возникали проблемы с построением игры и организацией атак. Мы должны извлечь уроки из этого матча и сосредоточиться на следующем. Проанализируем свои ошибки, чтобы подобное больше не повторялось. На этот раз довольствуемся одним очком. Нужно принять это и думать о предстоящей встрече. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Она очень ценна для нас", - отметил футболист.

Силва также подчеркнул, что рассчитывать на легкие матчи в дальнейшем не приходится, поскольку каждый соперник стремится обыграть "Карабах".

"Думаю, для нас матчи никогда не будут легкими. Но пауза на игры сборных важна, чтобы на тренировках мы могли лучше узнать друг друга. В следующем матче постараемся добиться положительного результата. Не стоит рассчитывать на легкие встречи. Все игры будут сложными. Все хотят обыграть нашу команду. Поэтому мы должны быть готовы к каждому матчу", - подчеркнул бразилец.

Отдельно защитник обратился к болельщикам агдамского клуба.

"Нашим посланием болельщикам должны быть не слова, а игра, которую мы показываем на поле. Ради этого будем работать как можно усерднее и дадим ответ на поле", - заявил он.

Отметим, что "Карабах" с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, отставая от лидирующего "Нефтчи" на два балла.