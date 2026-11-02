Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении

Правительство Армении планирует представить проект новой Конституции страны в ноябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий парламента в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Республики Армения на 2027 год".

"Мы опубликуем проект новой Конституции, начнутся общественные обсуждения, предложения будут приниматься и рассматриваться. Этот процесс продолжится до тех пор, пока мы не убедимся, что проект новой Конституции достаточно широко обсужден в обществе. После этого мы организуем очередное обсуждение проекта", - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что одной из важнейших предстоящих задач правительства является подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном. В этом контексте армянская оппозиция поднимает вопрос о том, станет ли принятие новой Конституции гарантией подписания этого соглашения и обеспечения всеобъемлющего мира.

"В ближайшее время наши усилия будут направлены на поиск ответов на эти вопросы. Если правящее большинство Армении даст однозначный положительный ответ на этот вопрос, а также убедительные ответы на возникающие в связи с ним вопросы, то, уверен, при продолжении процесса принятия новой Конституции на фоне таких положительных ответов подавляющее большинство граждан Республики Армения придет на избирательные участки и проголосует за новую Конституцию.

Если мы получим положительные ответы, а парламентская оппозиция выступит против, это будет означать, что оппозиция против мира с Азербайджаном. В таком случае на оппозицию, несомненно, будет оказываться общественное давление. Считаю, что правящее большинство Армении должно возглавить это давление", - подчеркнул армянский премьер.

Напомним, что, действующая Конституция Армении содержит открытые территориальные претензии к Азербайджану, что считается главным препятствием для достижения мирного соглашения.