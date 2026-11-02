https://news.day.az/society/1871419.html В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО В центре Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария зарегистрирована на улице Ахмеда Джавада, напротив парка имени Мирзы Фатали Ахундова. По предварительным данным, автомобиль марки Nissan сбил пешехода в возрасте около 40 лет.
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО
В центре Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария зарегистрирована на улице Ахмеда Джавада, напротив парка имени Мирзы Фатали Ахундова.
По предварительным данным, автомобиль марки Nissan сбил пешехода в возрасте около 40 лет. Информация о состоянии пострадавшего и о том, был ли он доставлен в больницу, пока не поступала.
Причины ДТП устанавливаются.
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