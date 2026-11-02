В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО

В центре Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария зарегистрирована на улице Ахмеда Джавада, напротив парка имени Мирзы Фатали Ахундова.

По предварительным данным, автомобиль марки Nissan сбил пешехода в возрасте около 40 лет. Информация о состоянии пострадавшего и о том, был ли он доставлен в больницу, пока не поступала.

Причины ДТП устанавливаются.