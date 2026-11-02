Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа»

Правительство Армении фактически приступило к реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания.

"Чтобы не терять времени до организации следующих этапов и приступить к работе над проектом, правительство Армении по собственной инициативе начнет подготовку проектной документации железной дороги, автомобильной дороги и линий электропередачи в рамках TRIPP. После создания компании по развитию TRIPP правительство Армении передаст ей уже выполненные работы", - заявил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация проекта позволит открыть все транспортные коммуникации в регионе.

"Можно однозначно и с полной уверенностью сказать, что в результате реализации проекта TRIPP для Армении откроются коммуникации в направлениях Восток - Запад и Север - Юг. Открытие коммуникаций по всем этим направлениям не означает, что вся инфраструктура войдет в состав проекта TRIPP.

Проект будет включать железную дорогу Нрнадзор - Карчеван (Нювади - Кярчиван), а также линии электропередачи и автомобильную дорогу. Вопросы, связанные с газо- и нефтепроводами, будут обсуждаться позднее", - отметил Никол Пашинян.