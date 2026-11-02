ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК

В октябре 2026 года YouTube стал самой популярной социальной платформой в Азербайджане, опередив Facebook по доле рынка.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные статистического центра Global Stats.

Согласно статистике, доля YouTube за месяц выросла на 18,93 процентного пункта и достигла 40,49%.

Facebook, напротив, потерял 10,31 процентного пункта и занял второе место с показателем 26,95%.

Третью позицию занял X (бывший Twitter), доля которого составила 10,12%. За месяц показатель платформы снизился на 0,9 процентного пункта.

Далее следуют Instagram с долей 7,3% (снижение на 5,02 процентного пункта), Pinterest - 6,38% (снижение на 1,31 процентного пункта), LinkedIn - 5,66% (рост на 0,47 процентного пункта) и Reddit - 2,58% (снижение на 2,18 процентного пункта).

Таким образом, в октябре тройку лидеров азербайджанского рынка социальных платформ составили YouTube, Facebook и X.